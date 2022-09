Woningen lichtjes duurder geworden in Mol

voetbal derde nationale B Jentl Gaethofs speelt met Wezel topper in Geel: “Leuk dat we samen een stap hogerop konden zetten”

Het lijkt erop dat voor Wezel de tijd niet stil heeft gestaan. De kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale, begon het seizoen in derde nationale B met een zes op zes. Het deelt de leidersplaats met Schoonbeek-Beverst. Eén van de onmiddellijke achtervolgers zijn de buren van Geel die, via de interprovinciale eindronde, eveneens de sprong naar het nationale voetbal konden maken. Zaterdagavond om 20 uur staan de twee buren in Geel opnieuw tegenover elkaar.

15 september