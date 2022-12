Woning vat vuur door houtblokken naast kachel

Mol Diepe­straat krijgt nieuwe asfaltlaag

Alle rioleringswerken in de Diepestraat zijn inmiddels achter de rug en de boordsteen is gegoten. Momenteel plaatst de aannemer de nieuwe wegfundering. Als de weersomstandigheden het toelaten, legt de aannemer op vrijdag 9 december ook al een onderlaag asfalt aan in de Diepestraat. Door de asfaltwerken is alle verkeer op de werfzone strikt verboden tussen 6 uur ’s ochtends en 18 uur ’s avonds, ook voor bewoners.

8 december