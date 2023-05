Werken aan nutsleidingen op hoek Sint-Apollonialaan en Nijverheidsstraat

Ontdek leuke plantencre­a­ties tijdens planten­markt in biblio­theek

Op zaterdag 6 mei organiseren vzw PimperNieuw en plantenasiel PlantAardig een plantenmarkt in de gang van de bibliotheek. Tussen 10 en 13 uur ontdek je er de mooiste plantencreaties of misschien wel het ideale geschenkje voor Moederdag. Alle plantjes zijn in tiptop conditie dankzij de goede zorgen van Plantaardig. Het plantenasiel geeft de plantjes die er binnenkomen een gezondheidskuur van licht, water, verse grond en een eventuele snoeibeurt. Als de planten klaar zijn voor een nieuw leven, kan je ze kopen in de winkel, maar deze zaterdag dus ook in de bibliotheek.