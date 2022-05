Wekelijkse coronacijfers worden niet langer gepubliceerd: "Vanaf het begin gekozen voor een open communicatie”

Mol Kinderraad zamelt 308 euro in voor To Walk Again vzw

De Molse kinderraad tekende op 20 april present op de Buitenspeeldag op de Galbergen. Niet zozeer om zelf te spelen, wel om geld in te zamelen voor het goede doel. De raadsleden verkochten er namelijk allerlei lekkers ten voordele van To Walk Again vzw, de stichting van triatleet Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren. In totaal wist de kinderraad 308 euro in te zamelen. Het bedrag gaat integraal naar de werking van de stichting.

3 mei