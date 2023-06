WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Mol

Buurtbewo­ners van Ginder­broek toveren braaklig­gend terrein en bos om tot speeltuin en speelbos: “Mooi dat de eigenaars hieraan wilden meewerken”

In de Molse wijk Ginderbroek kunnen kinderen voortaan in één klap naar hartenlust ravotten op een gloednieuwe speeltuin én een speelbos aan Rijpad. Beide speelgelegenheden zijn een realisatie van enkele buurtbewoners, die zich verenigd hebben onder de naam ‘Kinderbroek’. “We doen een warme oproep aan de gemeente om meer open ruimte in het centrum te voorzien.”