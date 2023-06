WEER. In Mol zo goed als heldere ochtend

Bijna 150 kinderen bouwen een feestje ten voordele van Help Brandwon­den Kids

De kinderraad van Mol organiseerde samen met de dienst jeugd en sport op zondag 28 mei een heuse kinderfuif voor alle kinderen van de lagere school in de gemeente. Bijna 150 kinderen tekenden present in zaal Den Donk, een waar succes. De opbrengst gaat integraal naar de Molse vzw Help Brandwonden Kids.