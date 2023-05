WEER. In Mol redelijk helder weer vanochtend

Informatie­avond beant­woordt alle vragen over de werken op begraaf­plaats van Wezel

Het gemeentebestuur wil deze zomer de begraafplaats van Wezel herinrichten. Daarvoor zullen er enkele oude graven verwijderd worden. Wie vragen heeft over de ontgravings- en herinrichtingswerken is welkom op de informatieavond op woensdag 31 mei om 20 uur in vrije basisschool Wezel.