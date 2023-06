WEER. In Mol bewolkt weer vanochtend

Vijf dagen niet parkeren op parkeer­strook Han­garstraat

Van donderdag 29 juni 14 uur tot maandag 3 juli 15 uur geldt een parkeerverbod in de Hangarstraat op de parkeerstrook ter hoogte van het station. De strook wordt afgesloten zodat de pendelbussen voor het festival Rampage Open Air alle ruimte hebben om veilig op- en af te rijden. Rampage Open Air is een drum-’n-bass en dubstepfestival dat van 30 juni tot en met 2 juli plaatsvindt in Lommel.