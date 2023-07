WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Mol vandaag

Horecazaak in zwembad van Mol valt plots zonder uitbater: “Op zoek naar foodtrucks om de zomer te overbrug­gen”

De horecazaak in zwembad ‘Vita Den Uyt’ werd in april vorig jaar nog omgedoopt tot ‘Sportbeat- Time’, maar de nieuwe uitbaters zijn nu alweer gestopt. “Hun vertrek is zeer onverwacht. We weten eigenlijk niet waarom ze er de brui aan geven.”