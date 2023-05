Wat te doen in de Kempen dit pinksterweekend: Van het BK Loopfietsen tot gekke skatingstunts

Geen kaartje voor Gladiolen kunnen bemachtigen? Geen paniek, want er is genoeg te doen in de Kempen in het lange pinksterweekend van 27, 28 en 29 mei. Zo maak je op de Veekijkdag in Herentals kennis met de mooiste en zachtste boerderijdieren. In Mol vergaap je je ondertussen aan de coolste oldtimers en in Hoogstraten doe je koopjes in de statige lanen van Wortel-Kolonie. Voor ieder wat wils!