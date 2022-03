Wanmolenstraat krijgt speelpleintje: “Speel- en ontmoetingsplek op centrale plek”

Een speelpleintje in Ezaart stond al een tijdje op het verlanglijstje van de buurtbewoners. “Heel wat jonge gezinnen met kinderen kwamen de afgelopen jaren in Ezaart wonen. Vanuit de buurt klinkt al langer de vraag naar een extra speel- en ontmoetingsplek”, zegt schepen voor Jeugd Hans De Groof. De Wanmolenstraat bleek daarvoor een evidente keuze. “Gezien de centrale ligging binnen het gehucht en het aanwezige kleine speelterreintje in de Lupinestraat zien we in de Wanmolenstraat kansen om met relatief beperkte ingrepen tot een mooi groter geheel te komen. Zo komen we meteen ook tegemoet aan de vraag naar extra speelgelegenheid.”

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe speelpleintje volledig naar wens van de buurt is, organiseert de gemeente op dinsdag 22 maart om 19 uur een infomoment in basisschool Mozawiek. Voor kinderen en jongeren wordt een apart moment georganiseerd op woensdagnamiddag 30 maart om 14 uur. “We willen een speel- en ontmoetingsplek creëren op deze centrale plek in Ezaart. Door de mening te vragen van buurbewoners, kinderen en jongeren, jeugdverenigingen en de school, creëren we een plein op maat van de buurt”, zegt De Groof. “We vertalen de wensen van de betrokkenen – in de mate van het mogelijke – nadien in een ontwerpplan. Van zodra het ontwerpplan klaar is, wordt dit besproken in de kerngroep speelruimte en opnieuw teruggekoppeld met de buurt. Na eventuele bijsturing, finaliseren we het ontwerp en maken we een uitvoeringsplan op.”