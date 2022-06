Wagen getakeld na botsing

tennis Christop­her Heyman naar kwartfina­le op ITF-tor­nooi van De Pollepel: “Outdoor én bij warme temperatu­ren is voor mij de beste combinatie”

Vorige week won hij het toernooi van Budva in Montenegro en nu staat Christopher Heyman (ATP 483) in de kwartfinale van het 15.000 dollar-toernooi van De Pollepel in Duffel. Met zeven overwinningen op rij is het vertrouwen dus groot bij de 28-jarige Kempenaar. “Ik voel me fysiek top en mik binnenkort terug op de Challengers”, aldus Heyman.

16 juni