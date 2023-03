Wagen belandt tegen gevel van villa, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

Het ongeval gebeurde omstreeks 3.30 uur. Een wagen reed dwars door de haag, door de voortuin en kwam uiteindelijk tegen de gevel van de woning terecht. De bestuurder slaagde er echter in om met zijn wagen via de oprit van de woning weer terug weg te rijden. De bewoonster van het pand was op dat moment thuis en werd wakker door een knal.

De brandweer kwam ter plaatse om het gat in de gevel tijdelijk dicht te maken. De stabiliteit van het pand is niet in gevaar. De politie kon in de loop van zaterdagochtend de bestuurder identificeren. Verder onderzoek zal duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden en of de bestuurder gedronken had.