Wafelmarathon Ten Hove brengt 1.855 euro op voor De Warmste Week

Met 40 kilo bloem in de aanslag trokken de medewerkers naar het lokaal dienstencentrum Ten Hove om daar heerlijke wafels te bakken. Ze verkochten de lekkernijen aan één euro per stuk. Voor een heerlijke topping zoals slagroom of speculaascrumble vroegen ze slechts 50 cent. En of de wafelmarathon in de smaak viel! De wafels gingen als zoete broodjes over de toonbank.