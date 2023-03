Vzw Den Brand opent deuren voor Dag van de Zorg

Vzw Den Brand is een organisatie die zowel warme woonondersteuning, dagbesteding als individuele begeleiding biedt. Heb je altijd al willen weten hoe het eraan toegaat in een huis of dagcentrum voor mensen met een beperking? Dan ben je zondag 19 maart zeker welkom in Den Brand. De vzw blaast dit jaar bovendien veertig kaarsjas uit, het ideale moment dus om deze Dag van de Zorg in een van haar vijftien locaties in de Kempen te bezichtigen. Je kan terecht dan tussen 14 en 17 uur terecht bij Brand 3 op de Boeretangsedreef in Mol, Huis Anna op de Vorselaarsebaan in Herentalg of het dagcentum op de Berlarij in Lier. Inschijven is niet nodig.