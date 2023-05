VVG Mol herdenkt einde van WOII en bevrijding der kampen

Bommenwer­per uit WOII vliegt dan toch niet over Mol

Op donderdag 4 mei zou normaal een Lancaster bommenwerper van de Royal Air Force over Ezaart te zien zijn. Het iconische vliegtuig moest een eerbetoon aan de geallieerde vliegtuigbemanningen die in Mol omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar door onverwachte onderhoudswerken is de doorvlucht plotsklaps geannuleerd.