Vrouw heeft ‘miskraam’ na geweld op de werkvloer, maar dan blijkt dat ze helemaal niet zwanger was

Mol Bestuurder gewond na slippartij in gracht

8 februari Een 49-jarige man uit Mol is zondagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Borgerhoutsedijk in Mol. De man slipte er rond 21.45 uur met zijn wagen in de gracht. De bestuurder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.