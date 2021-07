Vrouw (77) in ziekenhuis na brutale straatroof op klaarlichte dag

De brutale straatroof vond dinsdagnamiddag rond 14.15 uur plaats in de buurt van het gemeentehuis in Mol. Het slachtoffer is een dame van 77 jaar uit Balen, de daders twee mannen van rond de 20 jaar die voorlopig spoorloos zijn. De straatroof speelde zich af op de Wandelweg, dat is het wandelpad naast de Molse Nete achter het gemeentehuis van Mol. “De 77-jarige vrouw kruiste de twee mannen, die haar nadien gevolgd zijn. Eén van hen rukte langs achter de handtas van de schouder, waarbij de vrouw ten val kwam”, schetst politiecommissaris Robert Lehaen de feiten. “De vrouw liep lichte verwondingen op en is voor verzorging opgenomen in het ziekenhuis.”