Vroedvrouwen trakteren op ‘borstencupcakes’ voor Week van de Borstvoeding

Bijzonder? Jawel, want de bruine en blonde cupcakes in alle vormen en maten waren afgewerkt met een zoete tepel. Kortom: het waren kleine, eetbare borsten en dus een ideale en ludieke manier om borstvoeding in de schijnwerpers te plaatsen. De Week van de Borstvoeding is immers het uitgelezen moment om even stil te staan bij de voordelen van borstmelk voor baby én mama. Daarnaast willen de vroedvrouwen borstvoeding ook meer normaliseren. Veel vrouwen durven immers geen borstvoeding te geven in het openbaar uit angst voor negatieve reacties.