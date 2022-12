Vrijwilligers gezocht om de toegankelijkheid van Mol in kaart brengen

“On Wheels is een app die de toegankelijkheid in een stad, gemeente, … in kaart brengt. De kaart toont een brede waaier aan praktische informatie zoals de locatie van restaurants, cafés, musea, toiletten, winkels, parkeerplaatsen, apothekers,…”, legt schepen voor Personen met een Beperking Wendy Soeffers uit. “De focus ligt op rolstoelgebruikers, maar ook minder mobiele personen of mensen met een kinderwagen hebben er baat bij. De app biedt hen een concrete oplossing bij het vinden van toegankelijke handelszaken, toiletten, parkeerplaatsen, etc.”

Vind jij het belangrijk dat iedereen - van mobiel tot minder mobiel - terecht kan in Mol? Stel je dan kandidaat als vrijwilliger. “Als vrijwilliger ga je alleen of met een collega-vrijwilliger op pad om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld de breedte van de inkom, de hoogte van de drempels, voorziene parkeermogelijkheden of de aanwezigheid van een aangepast toilet in openbare gebouwen, winkels, horecazaken,… Deze gegevens kan je zelf ingeven via je smartphone in de app van On Wheels. Ben je niet mee in de digitale wereld? Geen probleem, dan geeft een andere vrijwilliger deze gegevens voor jou in."