Vooruit Mol pleit voor oprichting van lokaal energieloket

Net als in de rest van het land maken ook in Mol heel wat mensen zich zorgen over hun energiefactuur. “We krijgen steeds meer vragen van burgers over hoe om te gaan met de stijgende energieprijzen. Zeker als lopende contracten aflopen, is het moeilijk om te weten wat je nu best doet. Daarnaast krijgen steeds meer mensen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt”, zegt gemeenteraadslid Tomas Sergooris. “Om mensen beter te helpen stellen we voor om in de schoot van de sociale dienst een energieloket op te richten. Zo kunnen we mensen adviseren over hun contracten en kunnen we tegelijk ondersteuning bieden bij betaalproblemen. Naast een fysiek loket moeten mensen ook via de digitale weg geholpen kunnen worden.”