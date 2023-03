Voormalig hoofdinspecteur Joep Soete (65) stelt tweede boek voor: “Ik wil jongeren inspireren om iets van hun leven te maken. Zij zijn onze toekomst”

Independer Mi­ni-omnium is een derde goedkoper dan full omnium: maar voor welke formule ga je bij een tweede­hands­au­to?

Niet alleen bij een splinternieuwe auto is een omniumverzekering een must. Ook als je een tweedehandswagen koopt, zorgt een omnium voor de nodige gemoedsrust. Maar ga je dan voor een full omnium of voor een ‘kleine’ variant? Independer.be overloopt de mogelijkheden en geeft advies.