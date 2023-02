Voorgesteld project combineert renovatie van Villa Flora met bouw van moderne appartementen

Superfan Jurgen over het overlijden van zijn boezem­vriend Peter Renkens van de Confetti’s: “Een grote meneer, die me vroeg zijn werk verder te zetten”

Peter Renkens (55) van de Confetti’s is overleden. Ondanks dat zijn glorieperiode al drie decennia achter ons ligt, sloeg het nieuws toch in als een bom. Zeker bij zijn boezemvriend Jurgen Van Den Brande (47). Hij was amper 12 toen hij Peter op televisie zag schitteren. Zeven jaar geleden leerden ze elkaar kennen en werden écht vrienden. De kostuums, de hoeden, veel kostbare herinningen liggen bij hem. “Peter wilde dat ik zijn werk verder zou zetten”, zegt een aangeslagen Jurgen.