Voogdijstraat een jaar lang eenrichtingsverkeer door bouwkraan

Balen Fietser (13) aangereden door auto

Een 13-jarige jongen is maandag na schooltijd gewond geraakt bij een verkeersongeval in Balen. Het slachtoffer, L.K., was met zijn fiets onderweg toen hij rond 16.10 uur door een auto werd aangereden op het kruispunt van de Steegstraat en Veststraat in Balen. De jonge fietser raakte lichtgewond. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Autobestuurder H.I. (71) bleef ongedeerd.

20 september