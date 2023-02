Volwassenenonderwijs CVO HIK biedt als eerste centrum in Vlaanderen opleiding tot maatwerkcoach aan

Maatwerkbedrijven vinden zo moeilijk gekwalificeerde coaches dat het beroep door de VDAB erkend is als knelpuntberoep. De vraag is dus groot, reden te meer om zo snel mogelijk een nieuwe opleiding in te richten zodat de vacatures zo snel mogelijk ingevuld kunnen worden. En dat is precies wat de Campus Mol van CVO HIK heeft gedaan. Zowel werklozen met een VDAB-contract als werkende mensen die zich willen omscholen, kunnen voortaan deelnemen aan de avondlessen om in één semester tijd maatwerkcoach te worden.

Als maatwerkcoach moet je in staat zijn om leiderschap, sociale skills, klantgerichtheid en eventueel technische interesses te combineren. “We proberen binnen deze opleiding ‘connectief’ te leren. We gaan zeer sterk uit van de praktijk en we hanteren een actieve aanpak tijdens de lessen”, zegt An Kwanten, coördinator van de gloednieuwe opleiding. “Bovendien betrekken we als school de sociaaleconomische bedrijven in de regio in onze opleiding door onze cursisten bij hen stage te laten lopen en door hen te beschouwen als onze partner en naar hen te luisteren. Wat zijn hun noden, wat vinden zij belangrijk in een coach?”