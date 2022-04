Volksdansgroep Klepperman blaast 75 kaarsjes uit

Mol Vijf locaties in Mol mogelijk vervuild met PFAS

De Vlaamse overheid heeft in Mol maar liefst vijf zones geïdentificeerd waar de bodem mogelijk vervuild is met PFAS. Het gaat telkens om zones waar brandblusoefeningen plaatsvonden of die getroffen werden door een brand waar PFAS-houdend blusschuim werd ingezet. Sommige van die locaties bevinden zich nabij woonwijken, zoals de brandweerkazerne in de Tortelstraat. De gemeente kondigt daarom de zogeheten ‘no regret’-maatregelen af in de betrokken zones. “Deze richtlijnen gelden preventief in afwachting van verder onderzoek”, zegt schepen van Milieu Frederik Loy.

