Voetganger (62) aangereden door auto

Mechelen Café De Goesting opent deuren op Botermarkt: “Betaalbare boerenkost”

Zin in boerenkost en stoverij? Dan kan je sinds kort terecht bij Café De Goesting op de Botermarkt in Mechelen. Het eetcafé serveert al even typisch Vlaamse kost als de naam doet vermoeden. “Heb je goesting in een pintje? Een koffie? Een dagschotel? Dan ben je welkom”, nodigen de uitbaters uit.

10 juni