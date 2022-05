Vita Den Uyt gesloten door storing met chloordosering

Mol 1.400 natuur-en bierlief­heb­bers bezoeken tweede editie van Beertrail: “Toen we dat schitteren­de kasteel zagen, waren we meteen verkocht”

Het afgelopen weekend organiseerden de brouwers van Beer 4 Nature opnieuw hun Beertrail, dit keer in samenwerking met Kasteelbrouwerij Ter Dolen in het Limburgse Houthalen-Helchteren. De tweede editie van het event kon rekenen op bijna 1.400 natuur- en bierliefhebbers. “Het was weer heel gezellig. We hopen dat we volgend jaar nog veel edities kunnen organiseren”, zegt Kevin Vleminckx van Beer 4 Nature.

2 mei