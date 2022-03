Villa onbewoonbaar na hevige brand

Mol Twee dagen parkeerver­bod in Helden­straat

In de periode van maandag 14 tot maandag 28 maart geldt in de Heldenstraat twee dagen een tijdelijk parkeerverbod. De maatregel is nodig omdat er in opdracht van Pidpa de riolering wordt gereinigd en geïnspecteerd. De werken nemen twee dagen in beslag en kunnen enkel bij gunstige weersomstandigheden worden uitgevoerd.

11 maart