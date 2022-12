Vijf Molse scholen ontvangen subsidie voor projecten rond gelijke onderwijskansen

“We kozen in ons meerjarenplan 2020-2025 om scholen financieel te ondersteunen in hun maatschappelijke taak om effectief aan elke leerling gelijke onderwijskansen te geven”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren. “Elk schooljaar lanceren we een projectoproep voor innovatieve schoolprojecten. Ditmaal rond het thema taalbeleid en –onderwijs. Want ook in onze gemeente zien we dat de afkomst en moedertaal van een leerling nog sterk mee bepaalt hoe goed hij of zij scoort in het onderwijs, ondanks zijn of haar vaardigheden en intelligentie. Op onze Molse scholen blijft bijvoorbeeld 1 op de 10 leerlingen van niet-Belgische origine zitten in het eerste leerjaar.”