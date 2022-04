Vijf locaties in Mol mogelijk vervuild met PFAS

MolDe Vlaamse overheid heeft in Mol maar liefst vijf zones geïdentificeerd waar de bodem mogelijk vervuild is met PFAS. Het gaat telkens om zones waar brandblusoefeningen plaatsvonden of die getroffen werden door een brand waar PFAS-houdend blusschuim werd ingezet. Sommige van die locaties bevinden zich nabij woonwijken, zoals de brandweerkazerne in de Tortelstraat. De gemeente kondigt daarom de zogeheten ‘no regret’-maatregelen af in de betrokken zones. “Deze richtlijnen gelden preventief in afwachting van verder onderzoek”, zegt schepen van Milieu Frederik Loy.

Poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS, verdwijnen niet uit het milieu en zijn op lange termijn ook schadelijk voor mensen. “De stoffen hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen, wat hen heel aantrekkelijk maakt voor tal van toepassingen. Keerzijde van de medaille: ze zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar”, zegt schepen van Milieu Fredrik Loy. “Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Daarom raadt het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal voorzorgsmaatregelen aan voor specifieke zones."

Deze eerste oplijsting van mogelijk vervuilde zones in gemeente Mol volgt uit het gebruik van blusschuim door brandweerdiensten. “In het verleden bevatte dit blusschuim grote hoeveelheden PFAS. Dit blusschuim werd zowel gebruikt bij effectieve branden als bij oefeningen. In een latere fase worden er mogelijk nog bijkomende zones aangeduid op basis van industriële installaties”, legt de schepen uit. Uiteindelijk werden er in Mol vijf mogelijk vervuilde locaties geïdentificeerd, namelijk de site van SCK-CEN, de site van AGC Flatglass, het douanecomplex en de E34 in Postel (naar aanleiding van een ongeval in 2020), de brandweerkazerne in de Tortelstraat en een deel van industriezone Berkebossen in de Berkebossenlaan.

Volledig scherm Het ongeval op de E34 Postel in 2020 waarbij de brandweer PFAS-houdende blusschuimen inzette. © Peter Vanderveken

No regret

Om elk gezondheidsrisico uit te sluiten, gelden in de afgebakende zones zogeheten ‘no regret’-maatregelen op vlak van voeding, grondwater, groenafval en hygiëne. “Verder terreinonderzoek moet per zone bepalen of de maatregelen al dan niet definitief worden. We brengen de betrokken inwoners persoonlijk op de hoogte”, zegt de schepen. “Agentschap Zorg en Gezondheid raadt deze maatregelen aan uit voorzorg. Bijkomende onderzoeken in de ruime omgeving en op de risicolocatie zelf moeten de situatie beter in kaart brengen. Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.”

Ook alle gezinnen die zich in een straal van 100 meter rond een mogelijk vervuild perceel bevinden, moeten de maatregelen volgen. In die zones mogen kwetsbare mensen en kinderen jonger dan 12 jaar geen zelfgeteelde groenten of fruit nuttigen. Daarnaast is het voor iedereen in de zone afgeraden om zelfgeteeld kleinvee of eieren van eigen kippen te eten, grondwater te consumeren of te gebruiken in de tuin en compost met materiaal uit eigen tuin te gebruiken. Als de grond daadwerkelijk vervuild is met PFAS is het namelijk belangrijk om er zo min mogelijk mee in aanraking te komen. “Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen”, drukt de schepen nog op het hart.