Vierde editie Moonfield Festival gaat voor minimale ecologische voetafdruk: "Zonder in te boeten op de feestvreugde"

Fietsster (73) lichtge­wond na dodehoekon­geval

Op de Turnhoutsebaan in Mol is dinsdag rond 9 uur is een fietsster aangereden door een vrachtwagen. De 73-jarige vrouw uit Dessel reed in de dode hoek van de vrachtwagen en werd zo even gegrepen door het voertuig. Het slachtoffer geraakte gelukkig maar licht gewond aan haar gezicht. Ze werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.