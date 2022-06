Vier kittens gedumpt in doos aan Ring van Mol: “Nog een paar uur langer in die hitte hadden ze niet overleefd”

MolTerwijl menig Mollenaar afgelopen donderdag verkoeling zocht in het verfrissende water van het gemeentelijk zwembad, vochten vier kittens even verderop voor hun leven in de zinderende hitte. Op het kruispunt van de Sint-Janstraat en het Heipad, vlak naast de Molse ring, waren ze door hun eigenaar voor dood achtergelaten in een kartonnen doos. Een voorbijganger merkte hen op en schakelde meteen Poezencentrale Mol in om de diertjes te redden. “Hun buikjes stonden bol van de wormen”, zucht Stephanie Loomans van Poezencentrale Mol.

De vier kittens waren diezelfde dag nog gedumpt, maar in die korte tijd ging hun gezondheid drastisch achteruit door het warme weer. “Toen ze werden gevonden, waren ze mager en vies. Hun buikjes stonden bol van de wormen en de ontstekingen. Ze hadden ook erge diarree en zaten onder de stoelgang. En dat terwijl het bijna 30 graden was. Dat trok natuurlijk vliegen aan. Zodra die eitjes leggen, is het een race tegen de klok”, legt Stephanie uit. “Nog een paar uur langer in die hitte hadden de kittens niet overleefd. We zijn dus heel blij dat ze snel werden opgemerkt door een voorbijganger. Die heeft hen in een propere doos gestoken en ons gebeld zodat wij het nodige konden doen.”

Volledig scherm De kittens werden aangetroffen in erbarmelijke toestand. © Poezencentrale Mol

De diertjes stellen het nu gelukkig goed. “Een van de kittens woog maar amper 190 gram, minder dan de helft van het normale gewicht. Ondertussen kregen ze een badje en volle buikjes en herstellen ze zienderogen”, vertelt Stephanie. “Maar eigenlijk hebben we helemaal geen plek of budget voor deze schatjes. Gelukkig zijn onze opvanggezinnen fantastisch. Ze nemen er telkens nieuwe katjes bij ook al zitten ze al op capaciteit. We zijn hen daar zo ontzettend dankbaar voor”, zegt ze. Maar hoe is het zo ver kunnen komen? Naast zwerfkatten vangt de Poezencentrale ook een groot aantal tamme dieren op. En dat aantal is de laatste twee jaar - tijdens de coronacrisis - alleen maar gegroeid.

Corona

De link met de pandemie is dan ook niet ver te zoeken. “Door corona wilden plots veel meer gezinnen een dier in huis hebben. Daardoor zijn er heel veel gratis kittens uitgedeeld, en die werden dan vaak ook niet gesteriliseerd of gecastreerd en gechipt door de eigenaar van het nestje. Dat is nochtans wettelijk verplicht wanneer de dieren een nieuw baasje krijgen. Het moet bovendien gebeuren voor de katjes vijf maanden oud zijn”, legt Stephanie uit. “Ook nieuwe eigenaars hebben die wetgeving vaak aan hun laars gelapt. Hun katten kregen dus ook nestjes, die zich op hun beurt ook voortplantten, en ga zo maar door. En daar dragen wij nu de gevolgen van ”, zucht ze.

Nu corona grotendeels voorbij is, vinden die particulieren met nestjes immers geen gegadigden meer voor hun kittens. Bovendien zijn die kleine kittens die iedereen twee jaar geleden massaal in huis wilde hebben nu ‘niet meer zo schattig’. “Het gevolg? Steeds meer katten worden op straat of in de natuur gedumpt, terwijl zij daar helemaal niet kunnen overleven.” Gedumpte katten worden namelijk vaak ziek, vinden niet genoeg voedsel of geraken gewond en sterven zo een langzame dood. Als ze geluk hebben, worden ze gevonden en komen ze in een opvangcentrum of nieuwe thuis terecht, maar die opvangplekjes zijn schaars.

Oproep

De Poezencentrale is de schrijnende toestanden meer dan beu en lanceerde daarom zelf een zoektocht naar getuigen van de recente dumping. “Deze vier katjes waren achtergelaten in een doos van een dure tuinpomp. Daar hadden de baasjes dan wel geld voor, maar niet om voor hun eigen dieren te zorgen. Dat is toch onbegrijpelijk? We willen daarom graag weten wie deze gruwelijk daad op zijn geweten heeft. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Wie meer informatie hierover heeft, mag dus contact met ons opnemen.”

Daarnaast roept Stephanie nogmaals alle kattenbaasjes op om hun dieren te laten steriliseren of castreren en te chippen. “Geloof het of niet, maar je doet je huisdieren daar echt een plezier mee. Een kattin die krols is? Dat is voor dat beestje pure ellende. En als ze dan een nestje heeft, dan moet ze machteloos toekijken hoe haar - vaak nog veel te jonge - kittens gratis worden uitgedeeld. En zoals ik al zei, worden die diertjes veelal ook niet gesteriliseerd of gecastreerd door hun nieuwe baasjes. Zo blijft het probleem aanslepen”, zegt ze. “Dus alsjeblief: als je dieren in huis neemt, zorg er dan ook voor.”

Hulp

Heb jij afgelopen donderdag iets verdachts gezien op het kruispunt van het Heipad en de Sint-Janstraat? Neem dan contact op met Poezencentrale Mol via info@poezencentrale.be.

Wil je de vrijwilligers graag een financieel duwtje in de rug geven om de gedumpte kittens er weer bovenop te helpen? Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE09 7330 6411 9757.

