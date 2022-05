Vier jaar celstraf voor jarenlange verkrachting van eigen partner

De man had sinds 2004 een relatie met zijn slachtoffer. Samen kregen ze drie kinderen, maar in 2011 kwam de relatie onder druk te staan. De vrouw ging toen een eerste keer bij hem weg, maar nadien werd de relatie hervat. In augustus 2020 heeft ze uiteindelijk definitief de relatie beëindigd. Haikel A. kon dat niet aanvaarden en bleef zijn ex-partner lastigvallen met telefoontjes en sms-berichten. De vrouw trok naar de politie en biechtte meteen ook jarenlange verkrachtingen en partnergeweld op. “De beklaagde heeft zijn partner veelvuldig geslagen. Telkens wanneer ze weigerde seksuele betrekkingen met hem te hebben. Op die manier werd zij regelmatig gedwongen seks met beklaagde te hebben tegen haar wil”, aldus de rechtbank.