Verteltas helpt kleuters en kinderen lagere school omgaan met angst en stress

De verteltas werd ontwikkeld naar aanleiding van de aankomst van vluchtelingenkinderen in onze gemeente. “Omdat omgaan met angst en stress voor elk kind van toepassing is, kan iedereen de verteltas uitlenen bij de bibliotheek. In de tas vind je het verhaal in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch”, zegt schepen voor Bibliotheek Hilde Valgaeren. “Er is ook een link naar de gratis pdf van het boek in andere talen en een filmpje waarin het voorgelezen wordt in het Engels.” Aan de hand van de spellen in het tasje krijgen kinderen inzicht in z’n gedrag bij angst en stress. Daarnaast krijgt het tips om ermee om te gaan.