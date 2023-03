Verplichte eenrichtingsverkeer op parcours Zuidkempense Pijl

Disco Nel (96) staat al 70 jaar achter de toog van Café Nova: “Hier zat ooit een hele avond een kalfje op de biljart”

“Als ik honderd word, rijden ze me door heel Baarle”, zegt Nel Jacobs-Peeters (96) uit Baarle-Hertog. Tot die tijd wil Disco Nel achter de toog van haar café Nova blijven staan. Nel baat het café al zeventig jaar uit. Smokkelaars met een ton boter of een kalfje met babykleren: de anekdotes die Nel er in die zeven decennia meemaakte, herinnert ze zich nog perfect.