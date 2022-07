Verouderde straten van Centrum-West worden fietsveilige woonbuurt: “Buurt krijgt eerste fietsstraten van Mol”

De straten van Centrum-West, de buurt tussen het ziekenhuis, Ten Hove en de Martelarenstraat, liggen er beschadigd en soms zelfs gevaarlijk bij. Daarom zit er al jaren een groot dossier in de pijplijn om er de belangrijkse verkeersassen - zijnde de Collegestraat, Vennestraat, Schansstraat, Gasstraat, Asstraat, Gasthuisstraat en Sint-Pieterstraat - volledig opnieuw in te richten. “In 2017 werkten we tijdens een participatietraject nauw samen met een groep enthousiaste buurtbewoners om de krijtlijnen voor het project uit te tekenen. De buurtbewoners kozen resoluut voor een aangename woonomgeving met absolute prioriteit voor veilige fietsvoorzieningen. Deze belevingsvolle woonomgeving combineren we met voldoende parkeerplaatsen”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Zo werd toen eveneens beslist om het eenrichtingsverkeer te behouden. Deze aangepaste verkeerscirculatie ontmoedigt sluipverkeer doorheen de buurt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm In de Collegestraat is het wegdek in slechte staat. © Liese Demeulenaere

Fietsstraten

Maar hoe transformeer je oude, smalle straten tot een fietsveilige woonbuurt? “Deze buurt krijgt de allereerste fietsstraten van Mol. De Collegestraat, Vennestraat en Schansstraat sluiten aan op de fietsverbindingen tussen de verschillende secundaire scholen in het Centrum, Millegem, Achterbos, Ezaart en de fietstunnels ter hoogte van de Zuiderring. Vandaar dat we in deze straten nu de fietsers de absolute prioriteit geven”, legt Caeyers uit. “Naast de fietsstraten voorzien we ook voor de Asstraat en een deel van de Gasstraat en de Sint-Pieterstraat een fietsvriendelijke inrichting. Tenslotte omvat het project ook de aanleg van een fietsveilige aansluiting van de Collegestraat en Sint-Pieterstraat met de Jakob Smitslaan.”

Verhoogde kruispunten

Om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, worden drie kruispunten in het projectgebied verhoogd aangelegd in een ander materiaal zodat ze beter opvallen en het verkeer vertragen. Het gaat om de kruispunten van de Collegestraat met de Gasstraat/Gasthuisstraat en de Collegestraat met de Vennestraat/Schansstraat. Ook het kruispunt Gasstraat met de Asstraat wordt verhoogd aangelegd.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm In de Collegestraat is het wegdek in slechte staat © Liese Demeulenaere

Daarnaast komen er ook een verhoogde oversteekplaatsen ter hoogte van de ingang van het Boulevardpark en woonzorgcentrum Witte Meren in de Collegestraat en voor de toegang tot Sint-Lutgardis in de Vennestraat. Ook die ingrepen moeten het verkeer vertragen. Tot slot zal de buurt er ook veel groener uitzien. “Het huidige aanwezige groen in verschillende straten met veel zieke bomen en storende vruchten vervangen we door nieuwe onderhoudsvriendelijke bomen. Deze zorgen voor eenheid in de buurt en zijn volledig verzoenbaar met de toekomstige parkeer- en fietsvoorzieningen”, zegt de burgemeester.

Ondergronds

Ook ondergronds staat er heel wat te gebeuren. Het verouderde gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gloednieuwe riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. “Het regenwater wordt dan afgevoerd met poreuze infiltratiebuizen. Hierdoor kan al zo veel mogelijk regenwater ter plaatse in de grond sijpelen. Het overige regenwater vloeit af naar de Molse Nete. De aanleg van een gescheiden rioolstelstel gaat voor de inwoners gepaard met een afkoppelingsverplichting.”

Ondertussen maakt ook Fluvius van de werken gebruik om het ondergronds warmtenet verder uit te breiden. Op dit moment ligt er al een beperkt warmtenet ter hoogte van parking Den Uyt om het zwembad te verwarmen. Dit loopt via de Rode-Kruislaan en de Martelarenstraat naar de Vennestraat. “Dit warmtenet wordt nu verder uitgebreid via de Vennestraat en Collegestraat richting Gasthuisstraat en een stukje Edmond van Hoofstraat”, zegt Caeyers. “De uitbreiding van dit warmtenet richt zich vooral op grote verbruikers, zoals appartementsblokken van de Witte Mol en de Molse Bouwmaatschappij.”

Hinder

Vanwege de enorme omvang van het project wordt de totale tijdsduur geraamd op een tweetal jaar. Om de hinder voor de bewoners te beperken, is de volledige opdracht opgedeeld in vijf verschillende fases. “Er wordt gestart in de Collegestraat, op het kruispunt met de Markt. De exacte startdatum hangt af van de tijdige levering van de bestelde materialen en weten we finaal in de loop van augustus. Op dat moment plannen we ook een bewonersvergadering in voor fase 1 en 2. De betrokken bewoners ontvingen vorige week alvast een uitgebreide informatiebrochure in de bus”, zegt de burgemeester nog. Vermoedelijk zullen de werken starten in de tweede helft van september.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.