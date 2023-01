Vernieuwing fietspaden Sint-Theresiastraat worden hervat na vrieskou

Momenteel werkt de aannemer nog verder aan de even kant. Die werken hadden afgerond moeten zijn vóór het bouwverlof, maar door de vriestemperaturen half december en het regenweer in januari is dat niet meer gelukt. De werken worden nu dus hervat en gaan vanaf volgende week de tweede fase in. Tijdens die werken is de straat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. “Er blijft door de nieuwe situatie onvoldoende ruimte over voor de kraan om veilig te manoeuvreren en draaien in combinatie met passerende auto’s. Alleen bewoners mogen tijdens de tweede fase nog de straat in. De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via de Rollekens. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken eind maart afgerond”, laat schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke weten.