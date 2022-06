Verkeersknip moet sluip- en landbouwverkeer weren uit Steenhoven

“Voor de landbouwpercelen achter Steenhoven Country Club bestaat er een perfect alternatief. Zij kunnen rijden via de Eerselseweg (N123) en vervolgens via de Grensweg. Ook via de Lindendreef in het Nederlandse gehucht Weebosch kunnen ze perfect langs verharde wegen de percelen bereiken”, meent schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke. Naast de landbouwmachines kampt de onverharde weg ook met veel sluipverkeer en conflictsituaties.

“Om deze oplossingen uit te testen, plaatsen we deze zomer een proefopstelling. Met afbakeningspaaltjes knippen we Steenovens achter de toegang van Steenhoven Country Club. De golfclub blijft dus nog bereikbaar vanuit Postel”, zegt hij. De proefopstelling wordt begin juli geïnstalleerd en blijft staan tot 30 september. Bovendien geldt er in deze periode een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Nadien volgt een evaluatie in samenwerking met de buurtbewoners en de betrokken landbouwers. Vervolgens beslist de gemeente of de proefopstelling bestendigd wordt.