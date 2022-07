Verhoogd politietoezicht en doorgangsverbod aan put van Rauw wegens warm weer

Zwemalternatieven

De put van Rauw is een prachtige plaats om te wandelen en te genieten van het uitzicht, maar strandtoerisme is er evenwel niet aan de orde. “Daarvoor hebben we met het Zilvermeer en openluchtzwembad Vita Den Uyt prachtige en unieke alternatieven. Het gemeentebestuur en de politie ontvangen regelmatig meldingen van buurtbewoners over geluidsoverlast, zwerfvuil, etc. Daarom volgen we de situatie nauwgezet op in samenwerking met de politie.”