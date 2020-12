Verbijstering nadat Sint superverspreider blijkt en 57 bewoners woonzorgcentrum besmet: "Directie minimaliseert de zaak”

MolEen Sint die in een groot woonzorgcentrum in Mol 150 bewoners vereerde met een bezoekje, heeft enkele dagen later positief getest op corona. Bovendien bleek hij een zogenaamde superverspreider te zijn. Tot nu toe testten al 57 bewoners positief. De overige testresultaten worden kortelings verwacht. De Sint was de zoon van een van de bewoners en bovendien ook vrijwilliger in het woonzorgcentrum. “Dit toont nogmaals hoe onnodig het is risico’s te nemen”, reageert Marc Van Ranst.

Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) sprak in een eerste berichtgeving van een inschattingsfout van het woonzorgcentrum. “De activiteit was vooraf niet afgestemd met de crisiscel, anders had er een negatief advies gevolgd”, zei hij. Nu blijkt echter dat de directie van het woonzorgcentrum geen correcte informatie heeft gegeven. Op foto’s is te zien hoe de Sint niet voldoende afstand bewaarde en de bewoners geen mondmasker droegen, terwijl dat wel zo werd gecommuniceerd. “Het gemeentebestuur ontving bij het opvragen van informatie de verkeerde gegevens van de directie van woonzorgcentrum Hemelrijck over de omstandigheden waarin de sinterklaasactiviteit plaatsvond. We betreuren dit ten zeerste”, laat de burgemeester nu weten.

“Hoe dwaas dit initiatief was? Het toont vooral aan hoe onnodig het is om risico’s te nemen”, reageert viroloog Marc Van Ranst. “Dit initiatief is zonder twijfel met de beste bedoelingen genomen, maar blijft onnodig, zeker op uitbraakgevoelige plekken wat woonzorgcentra toch zijn.” Dat bewoners geen mondmasker droegen, en zeker het gegeven van de Sint geen afstand hield, doet ernstige vragen oproepen. “Eveneens belangrijk in deze is de vraag: hoe goed geventileerd waren de ruimten die de goedheiligman bezocht?”, aldus Van Ranst. “Enkel zo vermijd je een opbouw van aerosolen, waarvan geweten is dat ze het virus eveneens kunnen verspreiden.”

De Sint werd vertolkt door de zoon van een van de bewoners, die tevens regelmatig een handje komt helpen als vrijwilliger. Hij was een vertrouwd persoon voor het woonzorgcentrum dus de directie besloot dat het dan geen kwaad zou kunnen om hem te laten langsgaan om de bewoners een hart onder de riem te steken. De man vertoonde op het moment van het bezoek geen symptomen, maar bleek achteraf wel besmet te zijn én superverspreider van het virus.

Van Ranst wijst er wel op dat vandaag nog op geen enkele manier is bewezen dat de groepsbesmetting daadwerkelijk door de Sint werd veroorzaakt. Eén positieve bewoner of personeelslid in de ruimte kon het virus evenzeer vrolijk overdragen. “Feit is wel dat deze Sint positief testte, én een hoge lading virale partikels in zijn luchtwegen bleek te hebben – met de Sint haalde het WZC dus een typische superverspreider in huis.”

“Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt, het blijft onnodig in deze fase waarin het virus nog hevig rondwaart risico’s te nemen. Men had de bewoners rond 6 december ook op een andere manier verstrooiing kunnen bezorgen. Het goede nieuws: er zijn dit jaar geen stoute senioren. Het slechte: er zijn nu minstens 57 kwetsbare mensen ziek geworden, wat wellicht vermeden had kunnen worden.”

Tegenstrijdige informatie

Armonea liet ondertussen al weten dat de bewoners inderdaad geen mondmasker droegen, terwijl dat in een eerste berichtgeving wel zo werd gezegd. “De bewoners zaten in hun leefbubbels. Voor hen was het dus niet nodig om een mondmasker op te zetten. Mondmaskers dienen toch vooral om anderen te beschermen. De Sint zelf heeft wel altijd zijn mondmasker opgehad en geen cadeautjes uitgedeeld”, zegt Jannes Verheyen, woordvoerder van Armonea. Ook op een foto die op sociale media circuleert, is dat te zien. De Sint en twee pieten dragen wel een mondmasker. “Voor de medewerkers is dit alvast geen leuke situatie. Zij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt en zijn erg geschrokken door wat er gebeurd is. Dat maakt ook dat zij zeer gemotiveerd zijn om het virus weer buiten te krijgen.”

Volledig scherm Kirsten Bueckenberghs' moeder verblijft in het woonzorgcentrum. "De directie moet hun fouten durven toegeven."

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx verklaarde in de ‘Gazet van Antwerpen’ dat de man elke kamer apart bezocht had, maar ook dat spreekt de directie van het woonzorgcentrum nu tegen. Hij zou uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimtes geweest zijn, waaronder de zithoeken. Daar hield hij steeds afstand van de bewoners.

Verontwaardiging

Op sociale media regent het negatieve reacties van verontwaardigde familieleden. Niet alleen de beslissing om het sinterklaasfeest te laten doorgaan, maar ook de communicatie achteraf wordt scherp veroordeeld. “Ik vind het heel jammer dat we dit via sociale media moeten vernemen. Ze hadden op z’n minst eens kunnen bellen naar een familielid. In de app stond een berichtje, maar daar moet je dan toevallig gaan kijken. Daar stond te lezen dat de besmettingen mogelijk gelinkt worden aan het bezoek van Sinterklaas”, zegt Kirsten Bueckenberghs, dochter van een bewoner. “Het is spijtig dat de directie de zaak minimaliseert en liegt over het mondmaskergebruik, de afstandsregel van 1,5 meter en dat de Sint alleen in gemeenschappelijke ruimtes is geweest. Ze moeten hun fouten durven toegeven, zeker bij fouten zoals deze.”

Ook andere familieleden laten hun ongenoegen blijken. Zij hebben de bewoners al weken niet meer kunnen bezoeken, maar de Sint mag dan weer wel langskomen. “Ik denk dat de bewoners meer hebben aan een bezoek van een familielid”, klinkt het. Bovendien kunnen ze niet begrijpen dat de kindervriend dit jaar niet langs mocht gaan op de scholen en verenigingen, maar in het rusthuis wel welkom was en dat terwijl het toch om een groep ouderen gaat, vaak met onderliggende aandoeningen als hartproblemen of diabetes. De reacties zijn dan ook niet mild voor de directie. “Hoe halen ze het in hun hoofd om dit wel door te laten gaan? De directie had beter moeten weten. Zij zijn in de fout gegaan en hebben niet gecommuniceerd naar de familie en geen juiste informatie gegeven aan gemeente Mol.”