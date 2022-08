Veel fietsers en voetgangers negeren omleiding Kloosterstraat: “Dit zorgt voor gevaarlijke situaties”

Het fietspad in de Kloosterstraat is sinds 1 augustus afgesloten voor fietsers komende van de Statiestraat en Lakenmakersstraat. Fietsers volgen hier verplicht de omleiding via Statiestraat en Voogdijstraat. Ook het voetpad is in één richting afgesloten, voetgangers kunnen de straat veilig oversteken aan de zebrapaden. “De maatregelen zijn nodig door werken aan de nieuwbouw – hoek Kloosterstraat en Voogdijstraat - omdat het voetpad en het fietspad in één richting worden ingenomen. Ondanks de aangegeven omleiding, merken we dat veel fietsers en voetgangers de signalisatie niet volgen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties”, zegt schepen voor Mobiliteit Andreas Verbeke. “Zeker bij de start van het nieuwe schooljaar wanneer er veel jonge leerlingen voor het eerst de baan op moeten, rekenen we op ieders medewerking.”