Van kloosterapotheek tot modern kruidenlabo: ontdek de kruidentuin van abdij van Postel

Noodzake­lij­ke snoeibeurt voor Japanse kerselaars aan gemeente­huis

De Japanse kerselaars in de Vredelaan in Balen krijgen deze week een snoeibeurt. Dat geeft momenteel een ietwat troosteloze aanblik, maar de ingreep is volgens de gemeente noodzakelijk om in de toekomst te kunnen blijven genieten van de bloemenpracht.