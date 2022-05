Tydeeh krijgt gloednieuw jeugdhuis op site Den Uyt

Een nieuw jeugdhuis voor Tydeeh zit al langer in de pijplijn. “Bij de start van de nieuwe legislatuur werd het project opgenomen in het beleidsplan. De huidige polyvalente zaal van het jeugdhuis grenst aan de achterzijde van appartementen op de Markt, waardoor fuiven en feestjes al meerdere jaren niet meer in de zaal kunnen plaatsvinden. Deze ernstige beperking verhindert het jeugdhuis om een volledige werking uit te bouwen”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

Voor het nieuwe jeugdhuis werden meerde mogelijke locaties in overweging genomen. “Het huidige skatepark kwam daarbij als aangewezen piste uit de bus. De site ligt vlakbij de huidige locatie in het Centrum, maar blijft voldoende ver verwijderd van bewoning”, zegt hij. “De onmiddellijke nabijheid van de sportsite én de toekomstige Kunstencampus biedt unieke kansen tot samenwerking en kruisbestuiving. Of het skatepark te combineren of te integreren valt op dezelfde site óf dat het skatepark een betere toekomst heeft op een andere locatie, vormt het voorwerp van verder onderzoek."

Enquête

Op dit moment is voor het uitwerken van een ontwerp nog geen architectenbureau aangesteld. Het bestuur wil namelijk eerst alle noden en wensen van de jongeren zelf horen via een enquête. “Eerder organiseerde jeugdhuis Tydeeh met het eigen bestuur en de huidige actieve jongerenkern al vergaderingen over de nieuwbouw. Deze overlegmomenten vormen de basis van de online bevraging waarmee we alle jongeren willen bereiken, ook de scholieren die momenteel nog niet betrokken zijn bij de werking van het jeugdhuis.” Parallel met de bevraging organiseren het jeugdhuis en de gemeentelijke jeugd- en sportdiensten ook nog focusgesprekken met specifieke groepen jongeren. “We willen alle participatie-initiatieven voor de zomervakantie afronden, zodat de conclusies kunnen meegenomen worden in de procedure voor het aanstellen van een architectenbureau”, besluit de burgemeester.