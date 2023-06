Twintig volwassenen behalen fietsdiploma: “Voor meer zelfstandigheid en een verhoogde mobiliteit”

Bos vat vuur in Rauw

De brandweer in Mol moest zondagnamiddag uitrukken naar de Zandstraat in Mol-Rauw. Een stuk bos had er vuur gevat. De brandweer werd kort voor 17 uur opgeroepen en kon een verdere verspreiding van de vlammen voorkomen. Ongeveer 900 vierkante meter bos raakte wel beschadigd door de brand. Het is niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan.