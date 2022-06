Twee dagen doorgangsverbod in Collegestraat

olmen Onvruchtba­re larven van Amerikaan­se stierkik­ker worden uitgezet om eigen soortgeno­ten te bestrijden: “Een wereldpri­meur”

De Amerikaanse stierkikker is een uitheemse indringer die al twintig jaar de Vlaamse biodiversiteit aantast. Wetenschapster Sarah Descamps heeft een oplossing gevonden om de kikker te bestrijden, namelijk met behulp van steriele kikkerlarven. Ze bracht de oplossing vrijdag voor de eerste keer in de praktijk in de vallei van de Grote Nete in Olmen (Balen) - goed voor een wereldprimeur.

24 juni