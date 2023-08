Turnhoutsebaan krijgt mogelijk twee nieuwe winkels

Kempenaar Gert wil swingerpar­ty organise­ren voor duizenden koppels: “Geen vulgair gedoe, wel ‘high class’ evenement”

Kempenaar Gert Snoeys wil in september 2024 uitpakken met een grote – misschien wel de grootste in Europa – swingerparty. Hij mikt op 5.000 koppels en 500 alleenstaande vrouwen. “Alles zal baden in luxe”, zegt hij. “Swingerparty’s beginnen meer en meer uit de taboesfeer te geraken.” Snoeys doet alvast zijn plannen uit de doeken. Die klinken veelbelovend, maar je moet er wat voor overhebben: het feest kost 1.500 euro per koppel, als alleenstaande vrouw tel je 500 euro neer.