Turkse en Syrische gemeenschappen slaan handen in elkaar voor slachtoffers van aardbeving: “Nood aan warme winterkleding, dekens, slaapzakken, luiers en melkpoeder”

Dinsdagavond 7 februari vergaderden vertegenwoordigers van moskee Bif Ensar, moskee Aya Sofia, At Taqwa en de Turkse socio-culturele vereniging Benkav met burgemeester Wim Caeyers. “De gebeurtenissen hebben een grote emotionele impact op de gemeenschappen in onze gemeente. In totaal troffen de aardbevingen een enorm gebied dat qua oppervlakte vergelijkbaar is met België. In Turkije betreft het tien verschillende provincies”, zegt de burgemeester. “De oorlog maakt de situatie in Syrië nog moeilijker voor doelgerichte hulpverlening. De Syrische gemeenschap in onze gemeente is uiteraard veel kleiner en bestaat uit een 25-tal inwoners.”