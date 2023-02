Treinbegeleider en stationsmedewerker slachtoffer van agressie in Mol

autosport Tom Boonen geniet van debuut in rally: “Dit is het mooiste dat ik in de autosport al ooit gedaan heb”

Hij stond voor een fantastisch weekend, maar tevens een enorme uitdaging: Tom Boonen maakte afgelopen weekend zijn rallydebuut in misschien wel één van de zwaarste rallywedstrijden van ons land en dat aan het stuur van een rallymonster. Boonen reed de Legend Boucles, in en om Bastogne, met een Porsche 911 SC uit 1982 van het team BMA en deed wat hij moest doen: uitrijden, ervaring opdoen en vooral ontzettend genieten. “Dit is het mooiste dat ik in de autosport al ooit gedaan heb”, aldus Boonen na de wedstrijd.

6 februari