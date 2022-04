Toekomst van tafeltennisclub Morata op Kiezelweg verzekerd

Mol/Balen Vrijspraak voor schuldig verzuim bij zelfmoord van 32-jarige vrouw: “Geen tekenen van levensge­vaar toen hij naast haar ging slapen”

De rechtbank in Turnhout heeft de 49-jarige Jochen S. (49) uit Balen vrijgesproken voor schuldig verzuim. De familie van Daisy Melis (32) uit Mol verweten S. dat hij niet voldoende had gedaan nadat ze berichten had gestuurd waarin ze aangaf dat ze zelfmoord wilde plegen door een overdosis medicatie in te nemen. “Er is een vermoeden van onschuld en de beklaagde heeft wel degelijk de hulpdiensten gebeld”, oordeelde de rechter.

26 april